Les conseils de Serigne Mountakha au Premier ministre Amadou Ba

Le Premier ministre Amadou Ba a été l’invité de Maimouna Ndour Faye dans son émission « L’Invité de MNF » sur la 7 TV ce vendredi soir. Ainsi, c’est l’occasion pour Amadou BA de faire une confidence sur des conseils de Serigne Mountakha pour étayer sa loyauté envers le Chef de l’État.



« Sa kilifeu da nga koy baye sa bope, bayiko boppam, a révélé Amadou Ba. Des propos qui signifient approximativement en français. Confie toi à supérieur et n’attend rien de lui en retour. « On peut beaucoup en apprendre en termes de discipline… J’ai accepté cette leçon venant du marabout », a-t-il soutenu, en parlant de ses relations avec le président Macky Sall.



Revenant sur sa posture, Amadou Ba est tenu par le droit de réserve. « Quand on est Premier Ministre, Chef du Gouvernement on ne doit pas parler sans y mettre l’aval du Président….Je suis un acteur politique, on s’est parlé au niveau du secrétariat permanent, je laisse la décision au Président Macky Sall », a indiqué Amadou Ba.



Clôturant ce chapitre sur sa supposée candidature, Amadou BA rappelle les textes. « Le Premier Ministre n’a pas le droit de déclarer sa candidature »,a-t-il argué .Par conséquent, Amadou Ba coupe court à toutes les rumeurs de sa candidature au sein de BBY et attend la décision du Président Macky Sall.