Les dates des Clasicos de la saison sont connues !

Le Barça, qui lui aussi comptera de nouvelles recrues dans ses rangs. espère pouvoir réitérer sa domination sur son éternel rival lors des Clasicos de cette saison en championnat espagnol.

Ce jeudi, la RFEF, Fédération du football espagnole, et la Liga, ont publié le calendrier officiel de la saison 2019-2020. Si les dates exactes ne sont pas encore fixées, on connait déjà les week-ends et les journées lors desquels se joueront les rencontres les plus importantes.



Avec Besoccer

Après une saison dominée par le FC Barcelone sur les Clasicos contre le Real Madrid, le club madrilène espère bien pouvoir se créer des nouveaux souvenirs cette saison, avec des joueurs tout neuf et un nouveau projet.