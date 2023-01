Les dépenses démesurées de Cr7 en Arabie Saoudite, Marcelo Bielsa a fait halluciner Everton

Comme le rapporte The Guardian, Sean Dyche devrait être nommé à la tête des Toffees ce week-end après que Marcelo Bielsa ait annoncé au club qu’il ne prendrait les rênes qu’en été. Bielsa était le premier choix du propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, et s’est rendu à Londres jeudi pour discuter avec les dirigeants du club. Mais comme l’explique aussi le Daily Express, le manager argentin avait informé le club qu’il peut s’engager maintenant avec eux, mais qu’il travaillerait en coulisses jusqu’à la fin de la saison, en entraînant les moins de 21 ans. Une solution qu’Everton n’était pas prêt à accepter. Du coup, Dyche va succéder à Frank Lampard et les négociations ont commencé hier sur ce qui devrait être un contrat de deux ans et demi pour l’ancien manager de Burnley.



Newcastle va casser sa tirelire pour Anthony Gordon

Un Italien à Manchester

On apprend ce samedi en lisant The Manchester Evening News que Manchester United souhaite recruter l’attaquant de la Juventus Federico Chiesa. Les journalistes britanniques s’appuient sur la publication italienne Calciomercato qui affirme que United, ainsi que d’autres clubs anglais comme Liverpool, envisagent une éventuelle offre d’un peu plus de 100 millions d’euros. Seule exigence du joueur pour son futur club : jouer la Ligue des Champions, et pas que les poules.

Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr pour un très bon salaire annuel de 200 M€. Avec ces revenus, on peut s’offrir de très beaux appartements. Et bien d’après The Sun, la famille et des amis de CR7 occupent un total de 17 suites dans l’hôtel Four Seasons. Un espace sur deux étages qui comprend un salon, un bureau privé, une salle à manger et une salle multimédia. Cela représente un prix exorbitant de plus d’un quart de million d’euros par mois pour le Portugais.Bielsa refuse Everton