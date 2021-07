Les députés convoqués en session extraordinaire pour adopter le projet de loi portant Code électoral

Après l’adoption du texte en Conseil des ministres, les députés sont convoqués jeudi après-midi à l’Assemblée nationale en session extraordinaire pour adopter le projet de loi portant Code électoral.



Selon le Président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, "la conférence des Président va se réunir pour travailler sur le projet et choisir une date à la quelle va se réunir la commission technique, avant d’aller en les plénières".



Il faut dire que le texte issu du dialogue politique initié en 2019 par le chef de l’État. En effet, la loi portant Code électoral doit être promulguée d’ici le 23 juillet. C’est-à-dire six mois avant la date des élections municipales et départementales, pour être dans les délais prévus par la Cédéao, l’organisation régionale.