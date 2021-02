Les députés de l'opposition et Sonko ont tenu une réunion mardi à l'IAM

La procédure de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko suit son cours. Après la désignation des membres du comité ad hoc, l'Assemblée nationale va procéder ce mercredi à la validation de la liste avant que ledit comité ne définisse un calendrier pour les auditions.



Les députés du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et ceux des non-inscrits ont décidé d'accompagner Sonko dans ce combat, multipliant les actions pour affiner leur stratégie de combat contre le pouvoir.



C'est dans cette perspective qu'ils ont tenu une réunion, hier mardi, dans les locaux de l'Institut africain de management (Iam) de Moustapha Guirassy, vers les coups de 18 h. D'après l'interlocuteur du journal "Les Échos", les deux groupes ont reçu séparément Ousmane Sonko.



Le groupe Liberté et Démocratie est représenté par son président Cheikh Mbacké Dolly, Mame Diarra Fam, Mamadou Diop Decroix, Toussaint Manga, Mor Kane et Marie Sow Ndiaye, a discuté avec Ousmane Sonko pour s'accorder sur les points essentiels de cette lutte.



Pour les non-inscrits, il y avait Aida Mbodj, et Cheikh Bamba DIéye qui se sont aussi entretenus avec le leader de Pastef.



Si cette réunion avec Ousmane Sonko est la première pour le groupe parlementaire Liberté Démocratie, les non-inscrits eux, ont eu à entretenir, avec leur collègue mis en cause, plusieurs réunions.



Ces entrevues leur ont permis de lui témoigner leur soutien, mais aussi de l'écouter et en vue de définir avec lui la marche à tenir. Pour rappel, le leader de Pastef a désigné Aida Mbodj comme son avocate lors de ses auditions.