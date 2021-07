Les députés sénégalais votent à l'unanimité le projet de loi portant modification du code électoral

Les députés sénégalais ont voté, lundi soir, le projet de Loi L18/2021 portant modification du Code électoral. 96 parlementaires ont voté oui, 5 contre et 00 abstention.



Le gouvernement était représenté par le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome.



Les débats qui ont duré plus de cinq heures ont été dirigés par le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse. Tous les amendements de l’opposition ont été rejetés.



Les articles traitant des personnes ayant fait l’objet de condamnation ont cristalisé les débats. L’opposition a dénoncé une volonté d’écarter des leaders comme Karim Wade et Khalifa Sall.