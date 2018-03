Les dessous de la réunion entre Neymar et Al-Khelaïfi

Au Brésil, Neymar a reçu la visite d’Al-Khelaïfi, Ribes et Henrique #PSG pic.twitter.com/Vy0cr4uGAf — PSG Society (@PSGsociety) 12 mars 2018

Le président du PSG a fait ses valises pour le Brésil pour suivre de près la récupération de sa star et ainsi savoir comment se porte son joueur. Nasser a profité du voyage pour rencontrer d'éventuels partenaires commerciaux. Plusieurs rumeurs disaient que Neymar serait prêt à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid ou revenir au Barça. Le club catalan a démenti pour sa part ces informations. Les dirigeants du PSG ont confiance en Neymar et le voyage en terres brésiliennes n'aurait aucune relation avec l'avenir du Brésilien. Selon 'Marca', Al-Khelaïfi a passé sa journée au domicile de la star, comme on peut le voir sur la photo publiée sur les réseaux sociaux. Le président du PSG a ensuite pris part à un diner avec le père de 'Ney'. Comme signalé par le média espagnol, la réunion a été une réussite pour les deux parties, et il est aujourd'hui clair que Neymar souhaite continuer sous les couleurs parisiennes la saison prochaine. « Tout c'est bien passé. Il n'y a aucun problème avec Neymar et nous avons passé une agréable journée ». Tel est le message qui nous est parvenu du Brésil, selon les sources de 'Marca'.