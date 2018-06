Les échos du dialogue sur le pétrole et le gaz au CICAD

Les recettes pétrolières du Sénégal seront réparties entre:

* Le budget de l’État

* Un fonds générationnel logé au FONSIS

* Un fonds de stabilisation économique



Financement et exploitation du champ SNE, la participation de PETROSEN est de 18%, soit un montant de 1, 05 milliards de dollars



Par rapport aux contrats, on note une balance nettement défavorable en ce qui concerne les moyens techniques nécessaires pour produire les hydrocarbures. (Aucun des équipements utilisés n'est produit au Sénégal)



Le code pétrolier de 1998 sera renouvelé et renforcé en 2018 ! La part de l'État du Sénégal (y compris PETROSEN) représente 52 à 66% des profits.



Le gisement gazier Tortue, situé sur la frontière maritime Sénégalo- maritanienne débutera sa production en 2021- 2022.



Le gisement pétrolier SNE connaîtra le même processus de validation financière et pourrait débuter sa production en 2022.



Ce gisement pourra produire entre 75 000 et 125 000 barils par jour, faisant le Sénégal un producteur de pétrole de taille respectable en Afrique.



Grâce à son code pétrolier de 1998, le Sénégal a réussi à attirer des compagnies qui ont pu rechercher et découvrir des hydrocarbures.



Une loi d'orientation sur la gestion des revenus d'hydrocarbures sera également votée en 2018 pour garantir une utilisation transparente et durable de ces revenus, au profit des générations actuelles et futures.