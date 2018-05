Les explications du gouvernement sur le drame de l'UGB : "c'est dû à une nouvelle procédure de gestion électronique des paiements"

Aujourd’hui, l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a été le théâtre d’incidents

ayant opposé les étudiants aux forces de sécurité. Ces incidents ont pour cause la mise en

place de nouvelles procédures de gestion électronique, sur l’étendue du territoire national,

des bourses d’études allouées aux étudiants sénégalais.



En effet, dans un souci de modernisation de son système de paiement, la banque partenaire de l’Etat a mis en place

depuis le début de l’année 2018, une nouvelle plateforme numérique. A ce jour, plusieurs

centaines d’étudiants n’ont pu disposer des cartes bancaires requises pour percevoir leurs

bourses, sur une population totale de près de quatorze mille inscrits à l’UGB.





Pour rappel, le Gouverneur de la Région de Saint-Louis a déjà rencontré la Coordination des

Étudiants de l’UGB, le vendredi 27 avril 2018, en présence du Directeur du CROUS,

notamment sur la question de l’indisponibilité desdites cartes, en vue de trouver les solutions

idoines, en relation avec la banque partenaire.



Les incidents du jour ont malheureusement occasionné le décès d’un manifestant, Monsieur

Mohamed Fallou Sène, étudiant en 2ème année de Lettres modernes. En outre, une

vingtaine de blessés a été dénombrée dont dix-huit du côté des forces de sécurité, tous

évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis pour leur prise en charge médicale.

En cette douloureuse circonstance, le Chef de l’Etat et le gouvernement présentent leurs

condoléances émues à la famille du défunt et souhaitent un prompt rétablissement aux

blessés.

Le Chef de l’Etat a déjà instruit le Gouvernement de faire toute la lumière et de situer les

responsabilités. Immédiatement, le Procureur de la République a diligenté l’ouverture d’une

information judiciaire à cette fin. Une autopsie est actuellement en cours.

Le Gouvernement réaffirme son souci quotidien d’apporter les solutions les meilleures aux

attentes des citoyens, celles des étudiants en particulier, et appelle l’ensemble des acteurs à

privilégier les voies pacifiques dans leurs relations avec l’administration publique.



Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole,

Seydou GUEYE