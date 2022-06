Les forces de l'ordre ont levé le siège du domicile de Barthélémy Dias

La gendarmerie a mis un terme ce samedi à l'assignation à résidence de l'opposant et maire de Dakar Barthélémy Dias. Les forces de l’ordre qui étaient sur place jusqu’à ce samedi à 13 heures, ont finalement quitté les lieux.



Ce siège du domicile de Barthélémy Dias est survenu après que le maire de Dakar a maintenu son appel à manifester malgré l’interdiction du préfet de Dakar. L’opposant entendait contester contre l’invalidation de la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi pour élections législatives de juillet prochain.



Vendredi, Barthélémy Dias voulait se rendre à la manifestation organisée l'intercoalition Yewwi - Wallu, mais il a été bloqué chez lui par les forces de défense et de sécurité l'empêchant de sortir de son domicile et des heurts ont éclaté entre ses sympathisants et les forces de l’ordre.



Toutes les zones qui étaient quadrillées et menant chez Barthélémy Dias ont été libérées par les forces de l’ordre. La circulation est redevenue normale à la Sicap Baobab.