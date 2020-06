Les frères Farès attaquent Cheikh Yerim Seck en justice

Les frères Farès, à savoir Mouhamed, Muheydine et Hassan ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction du premier cabinet, contre le journaliste Cheikh Yerim Seck dans une affaire de présumé blanchiment d’argent, fraude fiscale et terrorisme.



La requête a été déposée mercredi par le cabinet de Me Baboucar Cissé, selon L’Observateur. Les plaignants défendus par Me Félix Sow et compagnie, qui seront entendus dans les jours à venir par le premier magistrat instructeur sur les détails de la plainte, disent être victimes de diffamation de la part du journaliste.



Pour la famille Farès, Cheikh Yerim Seck s’est permis de leur cibler pour davantage laisser croire l’opinion nationale et internationale que celle-ci est une famille mafieuse en indiquant que le neveu des Farès, Abbas Fawas, directeur de Batimat, est recherché par la justice des Etats-Unis.