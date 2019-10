Les hommes sont-ils prêts à prendre la pilule?

'Le travail des femmes'?

Étant donné que la contraception est considérée comme un "travail de femme", on suppose que les hommes n'utiliseront pas la contraception.



Pourtant, les rôles "sexo spécifiques" évoluent et les hommes d'aujourd'hui sont plus susceptibles de partager les responsabilités ménagères et la garde des enfants.



Ce rééquilibrage peut s'étendre à la contraception, des études suggérant que les hommes plus jeunes sont plus susceptibles de la considérer comme une responsabilité partagée.



Certains groupes d'hommes, en particulier ceux qui sont plus instruits, plus aisés et qui accordent moins d'importance aux rôles traditionnels des hommes et des femmes, sont plus susceptibles d'être favorables à la contraception masculine et même d'en vouloir.



Bien que bienvenue, la disponibilité massive d'une pilule pour hommes ne garantira pas son utilisation, un problème que nous avons également vu avec les taux de stérilisation.



Alors que la vasectomie masculine a été inventée il y a près de 200 ans, la stérilisation féminine est 10 fois plus répandue dans le monde, même si elle est moins efficace, plus coûteuse et plus sujette aux complications.



Une plus grande égalité entre les sexes est une première étape nécessaire pour éliminer les obstacles sociaux et économiques à la mise au point de contraceptifs masculins.



Cela fait 50 ans que nous attendons une pilule pour homme, n'attendons pas 50 ans de plus.