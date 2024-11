Les joueurs de l’OM répondent à la sortie fracassante de Roberto De Zerbi

«Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir.» Cette nouvelle défaite au Vélodrome aura au moins permis de délier les langues. Quelques minutes après avoir été battu (1-3) par Auxerre, Roberto De Zerbi n’a pas fait dans la demi-mesure en conférence de presse. Il a tout simplement laissé entendre qu’il s’en irait si sa méthode ne convenait pas ses joueurs. 2e de Ligue 1 avant les autres matchs de cette 11e journée, l’OM est aussi la 16e équipe à domicile avec un seul succès en 5 rencontres et deux défaites. Après le 3-0 contre le PSG, cette nouvelle déconvenue face à l’AJA fait franchement tache.





Les joueurs de l’OM avaient déjà la mine des mauvais jours sitôt après le coup de sifflet final. Les déclarations de leur coach italien n’a sans doute pas arrangé les choses. Les interrogations relatives à la motivation de certains éléments du groupe ont de quoi interloquer. Ismaël Koné estime pour sa part que les joueurs répondent présents. «Je m’entraîne avec ces gars-là tous les jours et je pense qu’ils ont envie, envie de porter ce maillot, de représenter l’idée du coach. Il n’y a personne qui signe un contrat pro et veut mal faire. On a tous des enjeux, on aime tous ce club» lance le Canadien.



Koné : «il faut trouver ce qui fait qu’on a ce petit problème à la maison»

Face aux journalistes en zone mixte, le milieu de terrain affirme vouloir se réfugier dans le travail pour évacuer cette mauvaise passe. «Si toi tu mets le maillot, tu arrives sur le terrain, tu ne vas pas vouloir mal faire. Des situations compliquées ça arrive. Il faut travailler, pas seulement sur le terrain mais sur nous, il y a un travail mental à faire. Je m’entraîne avec ces gars chaque jour et je sais qu’ils ont envie de bien faire», assure celui qui est entré en jeu à la pause hier en remplacement de Jonathan Rowe. Il conclut. «Il faut trouver ce qui fait qu’on a ce petit problème à la maison. Je ne pense pas que ce soit forcément le coach ou l’idée de jeu. On peut tous se regarder et faire un peu plus. Le stade, au contraire ça nous donne la force.»



Même chose pour le capitaine Leonardo Balerdi, encore en difficultés hier, à l’image du second but auxerrois où sa passe fut interceptée. «Ce n’est pas le coach le problème, c’est nous les joueurs. On doit prendre nos responsabilités. Le coach fait les efforts, il donne tout. On doit mettre un peu plus pour jouer ici et tourner la page. Après la prestation de ce soir, on ne mérite pas de porter ce maillot, avec l’histoire dans ce club. Je ne comprends pas ce qu’il se passe mais on doit se remettre en question quand on est au Vélodrome. Je ne sais pas si c’est la pression mais il faut que les choses tournent en notre faveur.»



Balerdi : «il manque autre chose, l’attitude et beaucoup de choses»

Chouchou du Vélodrome qui l’a globalement toujours soutenu malgré ses trous d’air sur le terrain, l’Argentin regrette que l’équipe ne parvienne pas à profiter de l’ambiance du Vélodrome pour dominer ses adversaires. «C’est magnifique de jouer ici mais il faut le comprendre et en profiter, pour l’instant ce n’est pas le cas. Les erreurs, ça peut arriver mais il manque autre chose, l’attitude et beaucoup de choses.» La trêve internationale arrive au bon moment pour l’OM. Le club pourra se poser les bonnes questions sur cette non-réussite à domicile où il n’a pris que 5 points contre 15 à l’extérieur. D’autant qu’après cela, il faudra aller à Lens et recevoir Monaco. Sacré programme.