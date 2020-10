Les larmes de Kim Jong-Un en plein discours: “Je n’ai pas toujours été à la hauteur”

Moment très rare en Corée du Nord: Kim Jong-Un, très ému, a effectué une sorte de mea culpa en plein milieu d’un discours pour les 75 ans du Parti du Travail.



“Notre peuple a placé toute sa confiance en moi, aussi haute que le ciel et aussi profonde que la mer, mais je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je suis vraiment désolé pour ça”. Kim Jong-Un a surpris son monde en présentant ses excuses à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti du Travail. Il a même retiré ses lunettes pour essuyer ses larmes au milieu du discours.



Un message peu commun qui montre que le dirigeant nord-coréen peut se sentir sous pression. “On peut comprendre que Kim ressent une grande pression. Pendant son discours, il a utilisé les termes ‘graves défis’, ‘inmombrables épreuve’ et ‘catastrophes sans précédent dans l’histoire’. Cela montre ses difficultés à gouverner, et il se sent stressé par la crainte que son peuple puisse être en colère ou influencé par ces difficultés”, analyse Hong Min, directeur du département de la Corée du Nord à l’Institut Coréen pour l’unification nationale dans le journal sud-coréen.



La Corée du Nord a dévoilé un missile balistique intercontinental géant lors de l’imposant défilé militaire de l’événement. “Nous continuerons à renforcer notre armée, à des fins d’autodéfense et de dissuasion”, a lancé à la foule le leader nord-coréen. Kim Jong-Un a également assuré qu’il n’y avait “pas une seule personne” atteinte de coronavirus dans son pays alors que la pandémie a touché le monde entier.