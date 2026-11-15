Ousmane Sonko : « Je n'ai aucun contact avec Diomaye depuis mon limogeage »

Le leader de Pastef Ousmane Sonko a officialisé la rupture politique avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye et a démenti toute rencontre secrète. Dans une sortie sur ses réseaux sociaux ce dimanche, l'ancien Premier ministre a répondu directement aux informations et aux rumeurs de contacts souterrains relayées. « Je n'ai aucun contact avec Diomaye depuis mon limogeage », a fait savoir Ousmane Sonko.



Le responsable politique a également rejeté les allégations de rencontres clandestines, « ceux qui veulent faire croire aux Sénégalais que nous nous voyons en douce ont tout faux », avant de proclamer que « Politiquement, le divorce est consommé ». Ousmane Sonko a par ailleurs balayé les commentaires relatifs à une éventuelle fragilisation de son parti à la suite de son audience de samedi avec les directeurs généraux et les chargés de mission qui ont quitté leurs fonctions. Pour lui, «ces analyses de presse ne sont que des tempêtes dans un verre d'eau » L'ancien PM a démontré le maintien d'une majorité parlementaire solide à l'Assemblée nationale depuis le mois de juin 2026. Il a également prévenu contre d'éventuelles manœuvres, « Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », tout en insistant sur la vigilance de son camp. « Si on n'avait pas vu ce qui se tramait et se complotait autour de nous, ce serait plus grave », a-t-il lancé.



L’ancien Premier ministre a souligné que les députés, les maires, les responsables politiques locaux ainsi que les directeurs généraux et les autres personnalités qui occupent des postes de responsabilité son toujours avec Pastef. « Pastef a plusieurs forces, institutionnelle, politique… Nous sommes plus forts que les conglomérats d'intérêts qui ne sont mus que par leurs propres intérêts ». Le dirigeant politique a écarté tout scénario de dissidence interne et a affirmé que « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n'en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi ».



Le leader de Pastef a rejeté les démarches parallèles et a conclu que « Je ne suis pas dans ces complots sur le dos des militants ». Le leader de Pastef a fermé définitivement la porte à toute perspective de réconciliation politique avec le chef de l'État et renvoie l'issue de cette confrontation au verdict populaire des prochaines élections. « Ce sont les Sénégalais qui nous départageront dans les urnes et nous n'avons pas peur des urnes ».

