Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES entament une visite en Russie

Partenaires privilégiés de la Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont rappeler à Moscou que la sécurité au Sahel demeure leur principale priorité. D’après nos informations, dans les trois délégations sur place figurent des responsables des questions de défense et de sécurité.



L’hôte de la rencontre devrait à son tour rassurer les trois juntes membres de l’alliance des États du Sahel (AES). Que ce soit sous étiquette du groupe paramilitaire Wagner, sous une nouvelle dénomination, ou encore par le canal de la coopération officielle, la Russie entend renforcer ses liens avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces trois pays annoncent la création d’une alliance de défense collective.



Pendant la visite de 48 heures en Russie, les problèmes économiques seront également sur la table des discussions. L’un des projets phares de l’alliance des États du Sahel (AES) est la création récente d’une banque régionale d’investissements. Les débuts de l’institution financières sont plutôt poussifs. Le partenariat avec Moscou sera demandé.



Dans un autre domaine, la diplomatie, les deux parties pourraient définir un cadre afin de parler sur le plan international d’une même voix sur plusieurs sujets.