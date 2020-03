Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars 2020

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé la réunion du Conseil des ministres, le mercredi 11 mars 2020.





Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Madame Fatou Bintou SAR, Matricule de solde N°110 122/A, est nommée Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Physiologie à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université de Thiès ;



Monsieur Kamadore TOURE, Matricule de solde N°110 144/A, est nommé Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Santé publique, option épidémiologie à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université de Thiès ;



Madame Ndeye Ramatoulaye DIAGNE, Matricule de solde N°110 119/I, est nommée Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Pédiatrie à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université de Thiès ;



Madame Sylvie Audrey DIOP GUISSONGORA Ep. NYAFOUNA, Matricule de solde N°110 120/A, est nommée Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Maladies infectieuses et tropicales à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université de Thiès ;



Monsieur Mamadou Lamine CISSE, Matricule de solde N°110 102/A, est nommé Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Gynécologie-Obstétrique à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université de Thiès ;



Monsieur Modou Bara NDIAYE, Administrateur Civil, matricule de solde n° 508 161/Q, est nommé Directeur de l'Administration et du Personnel à la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération ;



Monsieur Mamadou FAYE, Ingénieur géophysicien, précédemment Directeur général de « PETROSEN », est nommé Directeur général de « PETROSEN HOLDING » S.A. au Ministère du Pétrole et des Energies ;



Monsieur Amadou THIAM, Ingénieur polytechnicien, précédemment Coordonnateur du Pôle de Suivi des Projets et Réformes Phares au Bureau Opérationnel de Suivi (BOS) du Plan Sénégal Emergent, est nommé Directeur général de la Construction et de l’Habitat du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Ousmane Wade appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ousmane WADE, Economiste-financier, précédemment Directeur général de la Construction et de l’Habitat du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, est nommé Administrateur du Fonds de l’Habitat social du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

Fait à Dakar le 11 mars 2020

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Ndèye Tické NDIAYE DIOP