Les précisions de Ayib Daffé sur la formation du nouveau gouvernement

Ayib Daffé, le secrétaire général par intérim du parti Pastef précise qu’il n’y a plus de lenteur dans la formation du nouveau gouvernement. Selon lui, le Président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko sont bien dans les délais pour la formation du gouvernement.



« À mon avis, il n’y a pas de retard. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait parlé de quelques jours ou dans les jours qui suivent. On est dans le timing, on est dans les délais raisonnables. Peut-être que c’est lié à l’impatience de l’opinion ou de certains observateurs, mais je pense qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer ou de parler de retard », a confié le parlementaire sur la RFM.



Concernant les divergences qui auraient retardé le choix des futurs ministres, Ayib Dafé indique qu’il ne peut pas commenter des rumeurs.



« On est dans les délais raisonnables pour former un gouvernement. On a vu des gouvernements se former sur plus d’une semaine, mais je pense que le président de la République dès sa prestation de serment a nommé un Premier ministre et le Premier ministre en rapport avec le président de la République est en train de s’atteler à la formation du gouvernement. Parler de retard, pour moi est inapproprié et excessif », a dit le membre de Pastef.