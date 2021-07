Les premières doses du vaccin Covid-19 de l’Institut Pasteur de Dakar attendues dès le premier trimestre de 2022 (Ministre)

L'Institut Pasteur de Dakar va se lancer dans la production de vaccins anti COVID-19. Les premières sont attendues dès le premier trimestre de 2022, a fait savoir vendredi le ministre de l'Economie et des finances, Amadou Hott.



« Monsieur le Directeur général, vous êtes sous pression. On s'est engagé pour le premier trimestre de 2022. Le président nous dit de livrer une partie des vaccins au plus tard durant de 2e trimestre. Normalement, le Sénégal deviendra producteur et explorateur de vaccins anti COVID-19», s'est réjoui le ministre Hott.



Mais, poursuit le ministre, il y aura également la production d'autres vaccins dont le Sénégal et l'Afrique auront besoin pour vraiment atteindre la souveraineté pharmaceutique et sanitaire.