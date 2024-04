Les premiers mots d'Ousmane Kabiline Diatta après sa libération

Abdou Sambou est revenu sur les premiers mots de son frère de Ousmane Kabiline Diatta libéré depuis hier vendredi. Il s’est confié à la RFM sur les conditions de sa libération.



« Hier (vendredi), vers 17 heures, j’ai reçu un appel du greffier qui m’a dit d’aller en prison récupérer mon frère (Ousmane Kabiline Diatta) parce qu’il doit être libéré et c’est comme ça que je me suis rendue à la prison. Justement, il a été libéré vers les coups de 18 heures », a confié Abdou Sambou.



« Il se porte bien. Avant tout, on remercie le bon dieu qui est le seul qui a le pouvoir. Al Hamdulillah Rabbi Al 'Alamine (Louange à Allah, Seigneur de l'univers), a-t-il dit (Ousmane Kabiline) quand il est sorti », a fait savoir son frère.



Selon lui, il (Ousmane Kabiline) a remercié tous « ceux qui se sont battus pour sa libération et priés pour lui de près et de loin. Il a remercié tout le monde aussi la presse qui a permis à tout le monde de savoir ce qui s’est passé. Ce sont ses premiers mots. Pour le moment, il est là, il est avec moi », a dit Abdou Sambou.



Pour rappel, Ousmane Kabiline Diatta a été accusé en 2022, « de complot et autres infractions contre l’autorité de l’Etat, de participation à un mouvement insurrectionnel, d’actes et de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, de culture et de trafic de chanvre indien ». Après son arrestation, il a été « placé en garde à vue avant son déferrement par les forces de défense et de sécurité ».