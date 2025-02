Les quatre (4) axes du New Deal Technologique révélés par le directeur général de Sénégal Numérique SA

Le Directeur général de Sénégal Numérique SA, Isidore Diouf, a révélé lundi, les quatre (4) axes qui composent le New Deal Technologique lors de son lancement par le président Bassirou Diomaye Faye.



Il s’agit des différents axes :

Axe 1 – Souveraineté numérique : Une gouvernance forte et centralisée pour une cohérence des initiatives du numérique

Axe 2 – Digitalisation des services publics : L’Intelligence Artificielle pour tous et par tous pour une société « augmentée »

Axe 3 – Développement de l’économie numérique : Des infrastructures souveraines, durables et résilientes pour une connectivité universelle

Axe 4 – Le Sénégal, leader africain du numérique : L’Innovation et l’entreprenariat à tous les niveaux pour un développement inclusif et durable.



La mise en œuvre de la stratégie sera suivie et évaluée à travers des indicateurs macroéconomiques et sectoriels, permettant de mesurer son impact, d’orienter les ajustements nécessaires et d’assurer une transformation numérique efficace et durable, selon les acteurs du secteur numérique.