On en sait un plus sur les raisons du report de la visite du roi du Maroc au Sénégal. Le roi Mohamed VI est malade. "Il a contacté une grippe", a révélé le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.



« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a contracté une grippe et pour cette raison, le médecin personnel de Sa Majesté Le Roi a recommandé au Souverain, que Dieu Le préserve, d’observer une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours», selon un communiqué de presse publié par l'agence de presse marocaine.