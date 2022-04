Les rebelles burundais refusent les exigences du mini-sommet de Nairobi

Le groupe Résistance pour un État de Droit (RED) - Tabara a dénoncé dans un communiqué du 24 avril un « langage insultant » et des « propos méprisants » à l'égard « des milliers de Burundais qui ont fui la terreur du parti CNDD-FDD » du président Évariste Ndayishimiye. Cela avant d’opposer, à lui et à ses pairs de la communauté des États d'Afrique de l'Est, une fin de non-recevoir.



Le groupe affirme qu’il « ne déposera ses armes que lorsque le droit aux élections libres et crédibles (…) sera totalement rétabli » au Burundi, selon son porte-parole Patrick Nahimana.



Mais le temps est compté, a prévenu le chef de l'État burundais. Les ministres de la Défense des cinq pays doivent se retrouver dans les deux semaines qui suivent le mini-sommet pour établir un plan d'action militaire contre les récalcitrants, et qui sera déclenché deux semaines plus tard.



Le RED - Tabara a balayé ces menaces du revers de la main. Le plus actif des mouvements rebelles burundais a établi depuis des années sa principale base arrière dans les moyens plateaux qui surplombent la ville d'Uvira dans l'est de la RDC.



Elle fait face depuis six mois à une incursion de grande envergure de l'armée burundaise dans le Sud-Kivu. Soit des informations confirmées par des témoins et la société civile congolaise, malgré les dénégations de Gitega et de Kinshasa.



« Nous avons résisté jusqu'ici aux incessantes attaques de l'armée burundaise, cela ne va rien changer pour nous », explique l'une de nos sources.