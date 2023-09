Les révélations de l’un des signataires de La Tribune des médecins à l’endroit des détenus grévistes de la faim: « je pense que Sonko sera bientôt libre »

Des professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, personnels paramédicaux sénégalais ont signé une tribune dans laquelle ils supplient les détenus grévistes de la faim de Pastef d'arrêter leur diète de plus d'un mois. Compte tenu des risques qui pèsent sur leur vie.



"La durée moyenne de résistance de l'être humain à une grève de la faim est comprise entre 45 et 65 jours. Entrer en grève de la faim, c'est donc devenir de plus en plus faible, tant sur le plan physique que psychologique. Entraînant ainsi un cercle vicieux qui réduit fortement les pouvoirs et les capacités de prise de décisions concernant son propre état de santé", ont-ils alerté.



Avant d'ajouter: "Nous, soignants, soucieux en premier lieu du bien-être de nos compatriotes, venons vous exprimer notre solidarité mais également notre grande inquiétude quant à la poursuite de votre grève de la faim. Nous pensons que la poursuite de cette grève de la faim vous met en danger à très court terme et engage votre pronostic vital, même si nous ne disposons pas de vos données médicales. Nous nous adressons à vous de façon solennelle. Nous vous prions de mettre fin à cette grève de la faim, pour préserver votre santé physique et mentale, et vous permettre de garder intactes vos capacités intellectuelles".



L'un des médecins signataires de cette tribune a révélé comment ils ont fait pour faire parvenir à Ousmane Sonko leur lettre. « En fait nous avons initié cette lettre pour permettre a Sonko et aux autres de s’appuyer sur des arguments scientifiques pour arrêter. Un medecin proche qui a HPD que nous connaissons a transmis à Sonko la lettre », a informé notre source qui a préféré grader l’anonymat.



Notre interlocuteur d’ajouter: « je pense que normalement, il (Ousmane Sonko) sera bientôt libre ». À souligner que le leader de Pastef a décidé de suspendre sa grève de la faim ce samedi matin.