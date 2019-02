Les salaires et pensions payés demain, jeudi

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et les retraités. La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor va procéder au paiement des pensions dès demain, jeudi 21 février et des salaires à compter mardi 26 février 2019.

L’annonce a été faite par le ministère de l'Économie et des Finances sur instruction du président de la République Macky Sall.