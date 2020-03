Les symptômes du coronavirus 'mettent cinq jours pour apparaître"

Les scientifiques ont confirmé qu'il faut en moyenne cinq jours pour que les personnes commencent à présenter les symptômes du coronavirus.



La maladie Covid-19, qui peut provoquer de la fièvre, de la toux et des problèmes respiratoires, se répand dans le monde entier et a déjà touché plus de 114 000 personnes.



Une équipe de scientifique américaine a analysé des cas connus en Chine et dans d'autres pays pour mieux comprendre la maladie.



La plupart des personnes qui développent des symptômes le font au cinquième jour ou aux alentours.



Les personnes qui ne présentent plus de symptômes au douzième jour ont peu de chances d'en avoir, mais elles peuvent néanmoins être porteuses de l'infection.



Les chercheurs conseillent aux personnes qui pourraient être contagieuses - qu'elles présentent ou non des symptômes - de s'isoler pendant 14 jours pour éviter de transmettre la maladie à d'autres personnes.



S'ils suivent ces conseils - qui ont déjà été adoptés au Royaume-Uni et aux États-Unis - on estime que pour 100 personnes mises en quarantaine pendant une quinzaine de jours, l'une d'entre elles pourrait développer des symptômes après avoir été libérée, rapporte Annals of Internal Medicine.



Le professeur Justin Lessler, chercheur principal de l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, a déclaré que ces résultats étaient la meilleure estimation "rapide" que nous ayons à ce jour, sur la base de 181 cas au total.





Mais il a ajouté que nous avons encore beaucoup à apprendre sur le virus.



On ne sait pas exactement combien de personnes développent des symptômes en général - l'étude n'a pas évalué cela.



Les experts estiment que la plupart des personnes qui contractent l'infection n'auront qu'une maladie bénigne.



Certains seront asymptomatiques, c'est-à-dire porteurs du virus mais ne présentant aucun symptôme.



Mais la maladie peut être très grave et même mortelle pour certains - généralement des personnes âgées ayant des problèmes de santé préexistants.



Le professeur Jonathan Ball, expert en virologie moléculaire à l'université de Nottingham, a déclaré que l'étude confirmait que dans la grande majorité des cas, la période d'incubation et donc de quarantaine pour le nouveau coronavirus, pouvait aller jusqu'à 14 jours.



Et, ce qui est encourageant : "il y a peu de preuves, voire aucune, que les gens peuvent transmettre le virus de façon routinière pendant la période asymptomatique."



On pense que les gens sont plus contagieux lorsqu'ils présentent des symptômes évidents, comme la toux et la fièvre.



Il est possible que le virus se propage avant l'apparition des symptômes, mais ce n'est pas le principal mode de transmission.



La meilleure façon de se protéger et de prévenir l'infection est :



-D'éviter tout contact étroit avec des personnes malades



-D'éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées



-D'utiliser des mouchoirs en papier pour attraper la toux et les éternuements, puis mettez-les à la poubelle et lavez-vous les mains



-De vous laver souvent les mains à l'eau et au savon