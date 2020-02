Les violeurs d'une fillette exécutés devant le public

Deux Somaliens ont été exécutés dans le nord-est de la Somalie pour avoir violé et tué une jeune fille de 12 ans. Le père de la victime a fait venir les exécuteurs.



Aisha Ilyaas Aden a été enlevée, violée en groupe et tuée près de son domicile à Galkayo, dans la région semi-autonome du Puntland, en février 2019.



L'affaire a provoqué un tollé et déclenché des manifestations dans tout le pays.



Dix suspects ont été arrêtés dans un premier temps, mais la Haute Cour régionale a déclaré trois d'entre eux coupables en mai dernier.



Les procureurs ont déclaré qu'ils s'étaient appuyés pour la première fois sur des preuves ADN pour les condamner.