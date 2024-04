Lettre d’adieu à l’APR : Macky Sall exhorte à l'unité et à la vigilance démocratique

Dans un communiqué diffusé à l'occasion de la fin de son mandat présidentiel le 2 avril 2024, Macky Sall, leader de l'Alliance pour la République (APR), a exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais pour son soutien continu durant ses douze (12) années de présidence. Il a évoqué les réalisations conjointes de son administration, tout en appelant à prolonger ce travail pour le bien-être collectif.



Dans ce message, le président sortant a rappelé aux membres de l'APR l'importance de rester unis et tournés vers l'avenir, malgré « les vicissitudes de la démocratie. » Il a souligné la nécessité d'être vigilant et engagé lorsque les intérêts nationaux et le bien-être des citoyens sont en jeu.



Macky Sall a exhorté les membres de son parti à agir dans le respect des institutions, des principes démocratiques et de l'éthique républicaine. Il a encouragé un retour aux bases, appelant à travailler aux côtés des populations pour consolider la légitimité et la souveraineté du parti.



Dans le document, il a également exprimé sa confiance dans les jeunes et les femmes de son parti pour continuer à avancer malgré les défis actuels. Le président sortant a souligné l'importance de rester unis et mobilisés, en appelant à la solidarité et à la vigilance démocratique pour assurer un avenir prospère pour le Sénégal et ses citoyens.