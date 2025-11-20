Lettre ouverte de Me Diaraf Sow au président de la République Bassirou Diomaye Faye

PAR DEVOIR ENVERS L'ÉTAT ET LA RÉPUBLIQUE : MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, POURQUOI AMINATA TOURÉ ?



Monsieur le Président de la République,

L'objectif de ce document n'est nullement de mener une attaque personnelle contre Madame Aminata Touré, ni de jouer les pions pour quiconque. Je ne suis pas de cet acabit.



Cependant, lorsque les intérêts supérieurs de l'État et de la République sont menacés, je me dois, en tant que sentinelle de la démocratie, de me lever et de jouer mon rôle d'avertisseur.

Monsieur le Président, je n'ai aucune intention de vous empêcher de chercher une assise politique en dehors des structures actuelles du parti PASTEF ou de poser des questions sur vos ambitions politiques futures mais la question qui me taraude l'esprit est pourquoi Mimi Touré ?



Quelle est sa place dans l'échiquier politique que vous dessinez ? L'introduire dans ce jeu, et pire, lui conférer un rôle central, constitue à mon sens votre plus grande erreur stratégique.



Votre formation politique, Le PASTEF a bien raison de s'alarmer. Si Aminata Touré était mue par la vertu, elle refuserait d'être l'actrice principale d'une potentielle division de PASTEF. Elle s'efforcerait plutôt de jouer un rôle de médiatrice.



Si elle possédait ne serait-ce qu'un minimum de sagesse et de morale politique, elle n'accepterait jamais d'être l'instrument d'un scénario visant à fracturer le PASTEF en deux entités et à vous séparer d'Ousmane SONKO, lui qui l'a accueillie lorsqu'elle a quitté Benno Bokk Yaakaar après avoir fait preuve d'une loyauté douteuse envers le Président Macky Sall.



Monsieur le Président de la République, Mimi Touré ne vous apportera absolument rien de substantiel. C'est une opportuniste avérée, prête à exécuter les besognes les plus ingrates, sans morale et sans vergogne. Le jour où ses ambitions personnelles et hypocrites ne seront pas satisfaites, elle vous jettera sans remords aux oubliettes.



Demandez à Macky Sall, qui lui a pourtant tout donné en la nommant Premier Ministre alors que personne ne la connaissait, comment elle l'a remercié.



Elle l'a fait en pleine période de troubles, créée en partie sur la base de son incapacité manifeste à remporter les élections législatives et à offrir une majorité confortable, alors qu'elle était pourtant la tête de liste désignée après ses manœuvres machiavéliques.



Cette campagne des législatives a été pour Benno Bokk Yaakaar la plus affreuse que la coalition présidentielle avait connu malgré les moyens colossaux mis par Macky SALL a sa disposition.



À Kébémer, elle n'aurait rien distribué, et à Gossas, elle aurait donné des sommes dérisoires aux griots, j'ai même entendu 5000 F !!! Résultat : Macky Sall s'est retrouvé en ballottage avec seulement 82 députés !



Malgré cet échec cuisant, elle a exercé un chantage politique sur le Président pour l'obliger à faire d'elle la Présidente de l'Assemblée nationale. Le Président, déçu, a catégoriquement refusé, et vous connaissez la suite.



Si ce n'était pas la rescousse du député de Bokk Guiss Guiss Pape Diop, Macky Sall n'aurait pas de majorité pour gouverner et malgré cet échec à donner une majorité a votre predecesseur, l'opération de chantage politique envers ce dernier pour devenir Présidente de l'Assemblée nationale a fini par la jeter entre les main d'Ousmane SONKO et le parti PASTEF qu'elle a poignardé aujourd'hui pour diviser et mieux régner.



Monsieur le Président de la République, Mimi ne joue pas pour vous. Elle joue uniquement pour elle-même. La possibilité de revenir à la Primature ou d'autres opportunités qui s'offrent à elle dans cette affaire sont ses seules motivations.



Mimi ne voit que ses intérêts. Le reste lui est indifférent.

Monsieur le Président, qu'espérez-vous réellement d'Aminata Touré ? Quel bilan positif a-t-elle à présenter au Sénégal ?

Elle fut la pire Première Ministre et la pire Ministre de la Justice de notre pays, notamment durant l'épisode de la traque des biens mal acquis où elle affirmait qu'environ 200 milliards de FCFA imaginaires ont été recouvrés par l'État cependant, l'opacité a régné sur ces chiffres, qui ont été fortement contestés par des sources crédibles comme le Forum Civil.



De plus, un rapport de l'Inspection Générale d'État (IGE) de 2022 a épinglé sa gestion à la tête du CESE, révélant des dysfonctionnements financiers importants. Le rapport indique que 2,136 milliards de FCFA ont été budgétisés et dépensés de manière non conforme à la réglementation, avec des destinations inconnues.



Sur cette somme, 1,481 milliard de FCFA ont été retirés en liquide et remis directement à Aminata Touré sans décharge. Plus de 150 millions de FCFA auraient été dépensés pour des opérations de communication visant à promouvoir son image tout comme cette liste de 213 faux partis politiques dont l'écrasante majorité sont inconnus et par l'État et par les sénégalais.



Allez vérifier par vous-même combien de partis politiques légalement constitués figurent réellement dans cette liste. Est-ce qu'ils font-ils dix partis politiques ? Et quel est leurs poids électoral ?



En outre, de nombreux leaders ayant découvert avec stupéfaction qu'ils y étaient cités à leur insu et sans leur aval ont fait des communiqués de démentir:



À titre d'exemple, le parti politique M.J.R (And Ligguey Nguir Reew Mu Naat), le parti R.E.P.E.R.E.S (Responsabilité Éthique et Patriotisme pour l'Émergence et le Rayonnement du Sénégal), le Mouvement Seck Ndour sans frontières ainsi que d'autres mouvements dont les noms ont été écrits et cités dans le document des partis politiques qui composent Diomaye Président comme Madieye Mbodj et Mamadou Lamine Dianté qui ont tous écrit un démenti formel en exigeant que leurs noms soient rapidement retirés de cette liste confectionnée par Mimi Touré.



Finalement, soyez assuré que vous serez sa prochaine victime. Il n'est pas encore trop tard pour reculer, Monsieur le Président. Tout sauf Mimi !



Monsieur le Président de la République, je connais bien cette dame et à titre personnel, j'ai moi-même contribué à lui donner une certaine crédibilité en mobilisant une centaine de femmes leaders, "les Linguères du Président", au niveau national et international, derrière elle, à un moment où beaucoup refusaient le choix de Macky Sall porté sur elle. Elle manque d'honnêteté et de reconnaissance.



Voilà donc le genre de personne que vous avez choisi. Une opportuniste sans base politique réelle, dénuée d'honnêteté et de morale.



C'est pourquoi je vous recommande vivement de changer de cap et de personne.

Si votre ambition est de participer aux futures échéances électorales, non seulement vous ne gagnerez rien avec elle, mais elle vous trahira inéluctablement et vous serez très déçu.



Par contre et au vu de ces éléments troublants et par devoir de redevabilité envers le peuple sénégalais, la seule conclusion qui s'impose est qu'Aminata Touré démissionne immédiatement de toutes ses fonctions politiques et se mette à la disposition de la justice pour faire la lumière sur ces accusations, afin de vous mettre à l'aise, Monsieur le Président, et de préserver l'image de l'État et de la République.



Respectueusement,



Maître Diaraf SOW

Président national de l'Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene