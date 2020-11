Lewis Hamilton champion du monde de F1 pour la 7e fois, il égale Michael Schumacher

Lewis Hamilton a remporté en Turquie son 94e Grand Prix de F1 et surtout décroché son septième titre mondial avec la manière. Dernier pilote en mesure de pouvoir retarder l'échéance du sacre de l'Anglais, Valtteri Bottas a terminé à la 14e place de la course turque, disputée sur une piste très humide.



Le Britannique est donc sacré champion du monde pour la septième fois (2008 avec McLaren, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 avec Mercedes). Il égale le record de Michael Schumacher, titré en 1994 et 1995 avec Benetton puis de 2000 à 2004 avec Ferrari.



L’Equipe