Liban : le premier ministre annonce la démission du gouvernement

Quatre ministres s'étaient déjà retirés face au courroux des manifestants, qui crient «vengeance» depuis l'explosion ayant fait au moins 160 morts et des milliers de blessés la semaine dernière.



Le premier ministre libanais Hassan Diab, en poste depuis sept mois, a officiellement annoncé ce lundi 10 août la démission de son gouvernement, près d'une semaine après l'ahurissante explosion au port de Beyrouth qui a fait au moins 160 morts, plus de 6000 blessés, et détruit une partie de la capitale.



Le chef du gouvernement, qui se présente comme indépendant, a rendu la classe politique traditionnelle responsable de ses échecs, fustigeant la «corruption» ayant conduit à «ce séisme qui frappé le pays». «Aujourd'hui, j'annonce la démission de ce gouvernement», a-t-il dit dans un discours télévisé adressé aux Libanais.