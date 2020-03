Libération de Guy Marius Sagna: Ñoo Lank sursoit à son sit-in du vendredi devant le Camp pénal et promet de continuer la lutte

Guy Marius Sagna a bénéficié d’une liberté provisoire ce mardi 03 mars 2020. Ainsi, le collectif citoyen Noo Lank a décidé de surseoir au sit-in qu’il avait prévu de tenir le vendredi 07 mars 2020 devant le camp pénal, en soutien à Guy Marius Sagna.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le collectif Noo Lank "se réjouit de la libération de l’otage Guy Marius Sagna et exige, par la même occasion, l’annulation de toutes les charges contre les neuf personnes arrêtées le 29 novembre 2019 à l’occasion de la marche contre la hausse du prix de l’électricité. La liberté de manifestation étant un droit sacré garanti par notre Constitution, aucune restriction à l’exercice de ce droit ne saurait être tolérée".



D'après Alioiu Sané et ses camarades, "la libération de Guy Marius Sagna sonne comme une victoire éclatante pour tous les Sénégalais qui, depuis plusieurs semaines, à l’intérieur du pays tout comme dans la Diaspora, ont répondu à l’appel de Noo Lank pour exiger qu’un terme soit mis à la détention de notre concitoyen".



Noo Lank a réitéré son engagement "à poursuivre, sans relâche, la lutte citoyenne pour l’annulation de la mesure de hausse sans fondement du prix de l’électricité, et invite, en conséquence, les Sénégalais à se tenir prêts". La victoire finale est proche, pensent-ils.