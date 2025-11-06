Libération de Lat Diop : le Forum du justiciable salut "l'indépendance" de la Cour suprême

Lat Diop, ancien directeur de la Lonase, a recouvré la liberté. Ce jeudi, la Cour suprême a en effet rejeté le pourvoi formulé par le procureur, confirmant ainsi son placement sous bracelet électronique. Cette décision a été saluée par Babacar Ba, représentant du Forum du justiciable, dans une publication sur X (anciennement Twitter). M. Ba a magnifié l’indépendance et le respect des principes de droit dont a fait preuve la haute juridiction.



« Nous saluons la décision de la Cour suprême pour son indépendance et son respect des principes de droit. Le rejet du pourvoi du parquet général financier contre la décision accordant la liberté provisoire à Lat Diop montre que le système judiciaire sénégalais a la capacité de garantir aux justiciables un procès juste et équitable », a-t-il écrit.



Il a également exprimé l’espoir que « cette dynamique se poursuivra pour garantir à tous les citoyens un traitement juste, impartial et respectueux de leurs droits et de la présomption d’innocence ».



Enfin, il a félicité les magistrats « pour leur indépendance et leur engagement à garantir les droits de chaque citoyen, quelles que soient les circonstances », soulignant que « la justice, lorsqu’elle est exercée avec rigueur et impartialité, demeure le pilier fondamental de notre démocratie ».