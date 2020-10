Libération de Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé: que s’est-il passé ces derniers jours?

Ces libérations étaient attendues depuis six mois pour Soumaïla Cissé, depuis quatre années pour Sophie Pétronin. Mais avec encore plus de force et d’espoir depuis le week-end dernier. Annoncées à plusieurs reprises, ces libérations ont finalement abouti jeudi soir. Mais ce temps d’attente suscite des interrogations.