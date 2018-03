Liberia: un activiste des droits de l’homme récompensé aux Etats-Unis

"Cela me remplit de joie et me donne de l'énergie, mais ce prix surtout me rappelle le courage des victimes de la guerre civile au Liberia. Pour moi, c’est motivant. Et j’en tire la conclusion que je dois persévérer. Tant que le gouvernement libérien n’aura pas mis sur pied un tribunal pour juger les crimes commis pendant le conflit, je vais persévérer. Le gouvernement refuse depuis 2009 de mettre en œuvre les recommandations de la Commission vérité et réconciliation qui vont dans ce sens. Il me revient de faire tout en mon possible pour que justice soit faite pour permettre aux victimes d'enfin tourner la page".