Liberté de la presse au Tchad: «Il y a des sujets où les autorités ne veulent pas qu’on s'immisce»

Au Tchad, cinq organisations du secteur des médias dénoncent le climat d'intimidation contre la presse. Dans un communiqué commun ce 28 août 2023, elles alertent sur les « menaces » actuelles contre les journalistes et la liberté d'expression.



Cette déclaration fait suite à la suspension depuis le 26 août et pour huit jours du site d'information Alwihd par la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama). Une suspension jugée « infondée » par les signataires, qui s'inquiètent également des intimidations et d'une tentative d'enlèvement du directeur du site, Djimet Wiche, au cours du week-end.