Liberté provisoire pour Bemba: à Kinshasa, le MLC fête la décision de la CPI

Un cadre du MLC quitte le siège du parti en fanfare. Devant son véhicule, deux hommes sautent dans les bras l'un de l'autre. « La joie, la joie ! Le leader congolais est libre. Enfin libre, Jean-Pierre Bemba ! », s’exclame Desiré Mbonzi wa Mbonzi, l'un des porte-parole du parti.



« Vers 16h30-45, c’était l’euphorie ici, poursuit-il. Il y a eu un chahut terrible. Les gens jubilaient. On a crié, on a sauté. On a même bu à l’occasion dans nos bureaux. Ma batterie est déchargée, à force d’avoir reçu des appels. Jean-Pierre Bemba incarne réellement le développement de ce pays. La démocratie et la liberté. C’est formidable. »



De la joie mais des regrets aussi. Dix ans de prison c'est long, soulignent plusieurs militants. Leur souhait désormais que Jean-Pierre Bemba puisse rentrer au Congo pour rejoindre sa famille d'abord puis faire son retour dans l'arène politique en vue de la présidentielle.



« C’est l’espoir de tout un peuple. Le pays est à la dérive. Là il est libre provisoirement. Le 4 juillet, il sera acquitté, c’est ma ferme conviction. Et je peux confirmer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il soit présent avec nous le 12 juillet au congrès. »



Pas de rassemblement dans les rues en revanche ce mardi soir. Les militants ont reçu pour consigne de fêter discrètement cette libération. « Nous sommes dans un régime où il y a des intimidations par-ci par-là, souligne José Ngoto Wenengue, l'un des fondateurs du parti. Les consignes que nous avons reçu, c’est que chacun se protège aussi. Puisque de l’autre côté, du pouvoir, ils ne se réjouissent pas. »



Une messe en l'honneur de Jean-Pierre Bemba est tout de même prévue dans la capitale congolaise ce mercredi après-midi.