Et de quatre pour le FC Barcelone. Le club catalan a décroché un quatrième succès en autant de journées de Liga ce samedi sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1). Menés au score sur un but d'Aritz Elustondo (12e), les Blaugrana ont renversé leur adversaire grâce à Luis Suarez (63e) et Ousmane Dembélé (66e).