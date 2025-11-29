Liga : Le FC Barcelone renverse Alaves et prend provisoirement la tête du championnat

Après sa lourde défaite en milieu de semaine face à Chelsea (3-0) en Ligue des Champions, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi en Liga en battant Alavés (3-1), sans toutefois pleinement rassurer. Avec ce succès, le Barça s’empare provisoirement de la première place du championnat.



Dès le premier corner du match, Pablo Ibanez a profité d’une erreur de marquage et de réactivité de la défense catalane pour ouvrir le score (0-1, 1e), un avertissement qui a rapidement réveillé les joueurs du Camp Nou.



Les Barcelonais ont ensuite réagi rapidement. Sur un centre traversant toute la surface, le jeune prodige espagnol Lamine Yamal a égalisé à bout portant (1-1, 8e). Peu après, Raphinha, de retour dans le onze titulaire, a servi Dani Olmo en retrait, qui a ajusté Sivera pour donner l’avantage au Barça (2-1, 26e).



Dans le temps additionnel, Dani Olmo a inscrit son doublé sur une passe de Lamine Yamal, scellant le score (3-1, 90+5e).



Malgré cette victoire, le FC Barcelone n’a pas totalement convaincu, affichant des lacunes défensives inquiétantes. Les Catalans peuvent néanmoins remercier leur gardien Joan Garcia, impérial dans ses interventions, pour ce succès face au 14e du classement. Le Barça compte désormais deux points d’avance sur le Real Madrid, qui affronte Girona ce dimanche à 20h00 GMT.