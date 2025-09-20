Liga : Pape Gueye offre la victoire à Villarreal contre Osasuna

Après trois matchs sans succès, Villarreal a retrouvé le sourire ce samedi en dominant Osasuna (2-1) lors de la 5ᵉ journée de la Liga. Le milieu sénégalais Pape Gueye a offert la victoire aux siens en fin de rencontre.
Menés au retour des vestiaires après un penalty transformé par Ante Budimir (46ᵉ, 0-1), Villareal a réagi. Georges Mikautadze a remis les deux équipes à égalité (69ᵉ, 1-1), avant que Pape Gueye ne scelle le succès d’un but décisif (85ᵉ, 2-1).
Il s’agit du deuxième but en championnat cette saison pour l’international sénégalais. Grâce à ce succès, Villarreal remonte provisoirement à la 3ᵉ place du classement de la Liga.
