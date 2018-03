Liga espagnole : Barcelone et Atlético Madrid sont Parés pour le combat

Dans le football, il ne faut rien donner pour acquis. Surtout que les pronostics n'auraient rien d'indicatifs pour une Liga qui semblait pliée il y a des semaines et qui se basait sur les mêmes protagonistes. Barcelone, Real Madrid, Séville, Valence, Atletico...

Sur le chemin, certains ont perdu le rythme et d'autres ont réussi à aller de l'avant malgré les exigences du calendrier, qui ne pardonnent jamais. Ernesto Valverde l'a déjà déclaré en conférence de presse qui a pris place avant le match face à Las Palmas : « Le calendrier nous a fait du tort ». Chacun peut penser ce qu'il en veut après tout.

Si on regarde en arrière, il y a dix journées l'Atlético prit la seconde place, passant devant Séville, Valence et le Real Madrid, mais les chances de remporter la Liga sont uniquement conservées par ceux qui sont restés les plus constants, à savoir le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Aucun autre club n'a réussi à rester dans la course.

Alors que l'on imaginait un Barça perdu sans sa star Neymar, un nouvel entraîneur et des rêves de mercato qui ont tardé à se concrétiser. De son côté, l'Atlético a dû se battre avec les mêmes joueurs et a dû faire avec un Griezmann qui a traversé sa pire période depuis son arrivée au club. À présent, La Liga est en jeu entre les deux clubs et 'Colchoneros' comme 'Blaugranas' sont prêts à livrer bataille pour remporter le trophée.

Avec l'étiquette d'invaincus, le Barça de Valverde fait peur et ses rêves de triplé ne sont pas impossibles à réaliser. Coutinho carbure, Luis Suárez a retrouvé toute sa splendeur (quatre buts et deux passes décisives en lors des quatre dernières rencontres) et Leo Messi continue de régner au tableau des meilleurs buteurs. Mais la vraie marche à escalader pour être couronné vainqueur sera à gravir dimanche, puisque le Real Madrid et Valence sont hors-jeu.

Il est aussi certain que peu nombreux étaient ceux qui croyaient aux chances de cet Atlético-là, mais les chances sont après tout semblables à ceux du leader. Une défaite pour aucune en faveur des 'Culés' et 11 buts contre pour 13 côté Barça. Néanmoins, l'Atlético gagnait en réalisant le minimum vital, avant que sa moyenne ne vienne atteindre les 2,5 buts en ce mois de février. Griezmann n'avait encore jamais réussi à inscrire sept buts en deux matches et il s'est lancé un défi qui encourage les supporters 'colchoneros' à y croire : il veut marquer au Camp Nou.

« J'ai hâte d'aller au Camp Nou car je n'ai jamais marqué là-bas », prévenait-il. Et avec Diego Costa à ses côtés, rien n'est impossible.

Dimanche, c'est une affiche des plus attendues de la saison qui sera disputée au Camp Nou, et le sort de la Liga en sera fortement influencé. En cas de victoire, suite au revers du Barça sur la pelouse de Las Palmas, l'Atlético pourrait revenir à deux points du leader. Ou alors être derrière de 8 points.

Comme si cela ne suffisait pas, les hommes du 'Cholo' ont déjà atteint les chiffres de la saison 2013-14, une Liga justement remportée par les 'Colchoneros'. Griezmann contre Messi. Valverde contre Simeone. LaLiga est en jeu.

Source: Besoccer