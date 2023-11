Liga : le Barça concède un nul inquiétant chez le Rayo Vallecano

Encore décevant dans le contenu, le Barça n’a pu qu’arracher l’égalisation sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1). Les hommes de Xavi s’éloignent de la première place de Liga.



Malgré deux victoires obtenues avant la trêve internationale, le Barça n’avait pas montré un visage séduisant et ne rassurait toujours pas depuis la défaite contre le Real Madrid. Toujours bousculé par les blessures de Gavi et Ter Stegen, Xavi pouvait néanmoins compter sur la présence de De Jong et Pedri, derrière le trio Torres-Lewandowski-Yamal pour s’imposer chez le Rayo Vallecano. Pourtant, il n’y a pas eu de réveil catalan du côté de Madrid, puisque dans le contenu, le Barça est toujours aussi soporifique.



Car malgré une opportunité pour Lewandowski d’entrée (8e) et un joli rush solitaire de Yamal (29e), le Barça manquait cruellement de situations offensives pour espérer ouvrir le score chez le Rayo.

Dominateurs, mais uniquement dans la possession du ballon, les Catalans ont été encore trop timides, à l’image de ces dernières semaines. Et à force de ne pas accélérer le rythme, le FC Barcelone s’est fait piéger après une attaque madrilène mal dégagée et renvoyée sur Unai López, qui a foudroyé Peña d’une volée surpuissante de loin (1-0, 39e).



Le Barça s’éloigne de Gérone et du Real Madrid

Mené au score, le club catalan n’a pas mieux réagi après la mi-temps. Malgré plus de verticalité dans son jeu, la finition manquait à l’image d’une frappe enroulée de Cancelo qui s’envolait (47e) et d’une tête loupée de Torres (54e). Entré en jeu, Raphinha s’est procuré la meilleure occasion barcelonaise du match en trouvant le poteau (76e).



Beaucoup d’imprécision face au but, mais finalement, grâce à un ballon mal renvoyé du pauvre Lejeune dans son propre but, Barcelone a réussi à revenir au score, sans la manière (1-1, 84e).



Le pire a été évité, mais ce résultat n’est clairement pas suffisant pour recoller en tête du Championnat d’Espagne. Avec un match en plus, le Barça reste donc à la troisième place de Liga, avec un point de moins sur le Real Madrid, et trois sur Gérone, toujours surprenant leader. Un résultat assez inquiétant avant un match décisif en Ligue des Champions contre le FC Porto, cette semaine. Grâce à ce nul obtenu, le Rayo reste, lui, au 8e rang.



