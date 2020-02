Liga: le Barça s'impose à domicile contre Eibar, Messi auteur d'un magnifique quadruplé

Après quatre matches sans marquer en championnat, l'Argentin a réalisé un festival de buts ce samedi après-midi à Barcelone en inscrit non pas un but mais quatre pour dicter la victoire de son équipe.



Face à un Eibar plutôt joueur et qui n'a rien lâché, le Barça a tremblé à plusieurs reprises, et notamment lors du début de la rencontre, puisque Eibar voyait son but refusé à la 5e minute.



Sergi Enrichs marquait de la tête dès le début de la rencontre après un premier danger sur une frappe d'Escalante. Mais le Barça reprend petit à petit le contrôle du ballon, jusqu'à l'ouverture du score de Leo Messi (15e).



Parfois imprécis dans son jeu de passes, le Barça est plusieurs fois mis en danger. Mais ni la volée de Diop (18e) ou la demi-volée d'Escalante (30e) ne trouvent le cadre des cages de Ter Stegen.



Puis revient Leo Messi. Cette fois-ci, l'Argentin inscrit deux buts en l'espace de trois minutes (37e et 40e) pour permettre de son équipe de rentrer au vestiaire avec un avantage de trois buts sous les applaudissements du Camp Nou.



Les Blaugrana auraient même pu en disposer d'une occasion d'en marquer un quatrième avant la pause puisque Griezmann obtenait un penalty après une faute de Dmitrovic. Mais le Français était hors-jeu au début de l'action.



À l'heure de jeu, les joueurs locaux enchaînent les frayeurs. Gérard Piqué ne passe pas loin de commettre un penalty sur Sergi Enrichs, puis un but d'Arbilla est refusé à la 65e minute.



En fin de rencontre, Martin Braithwaite contribue aux deux derniers buts. Entré en jeu à la place de Griezmann sous l'ovation du public, le joueur est impliqué sur les 4e et 5e but.



À la 87e minute, le Danois tire mais voit sa frappe déviée par Dmitrovic. Le ballon arrive dans les pieds de Messi, qui en profite pour dribbler le gardien et inscrire son quatrième but du jour. Arthur en fait de même une minute plus tard.



Une belle victoire pour se préparer avant des déplacements à Naples en Ligue des champions puis au Bernabéu le week-end prochain. Ça se complique pour Eibar, qui est seizième et qui a vu le Celta revenir au même nombre de points au classement.



Lancé devant la surface, le numéro 10 a effacé Arbilla d'un petit pont splendide à l'entrée de la surface et a ajusté à la perfection devant Dmitrovic. D'un ballon piqué de son pied gauche, le capitaine du Barça a envoyé le ballon au fond des filets.



Avec besoccer