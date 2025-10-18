Liga : le FC Barcelone arrache la victoire face à Gérone et prend la tête du championnat

Inquiétant défensivement, le FC Barcelone a évité une nouvelle débâcle, ce samedi 18 octobre, dans le derby catalan face à Gérone et s’est imposé sur le fil (2-1) grâce à Ronald Araujo, permettant au Barça de reprendre provisoirement la tête.



Le défenseur international uruguayen, entré en jeu à la 82e minute pour peser sur la défense adverse, a offert un succès inespéré aux siens en reprenant un centre de Frenkie de Jong, au bout du temps additionnel (90’+ 3, 2-1) et propulsé le Barça (1er, 22 points) en tête du classement de la Liga, devant le Real (2e, 21 pts).



À une semaine du Clasico, le champion d’Espagne en titre, battu par le PSG (2-1) puis corrigé à Séville (4-1) avant la trêve, met la pression sur son éternel rival, qui se déplace dimanche (19h00 GMT) à Getafe (11e).