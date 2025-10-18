Liga : le FC Barcelone arrache la victoire face à Gérone et prend la tête du championnat

Inquiétant défensivement, le FC Barcelone a évité une nouvelle débâcle, ce samedi 18 octobre, dans le derby catalan face à Gérone et s’est imposé sur le fil (2-1) grâce à Ronald Araujo, permettant au Barça de reprendre provisoirement la tête.
Le défenseur international uruguayen, entré en jeu à la 82e minute pour peser sur la défense adverse, a offert un succès inespéré aux siens en reprenant un centre de Frenkie de Jong, au bout du temps additionnel (90’+ 3, 2-1) et propulsé le Barça (1er, 22 points) en tête du classement de la Liga, devant le Real (2e, 21 pts).
À une semaine du Clasico, le champion d’Espagne en titre, battu par le PSG (2-1) puis corrigé à Séville (4-1) avant la trêve, met la pression sur son éternel rival, qui se déplace dimanche (19h00 GMT) à Getafe (11e).
Le défenseur international uruguayen, entré en jeu à la 82e minute pour peser sur la défense adverse, a offert un succès inespéré aux siens en reprenant un centre de Frenkie de Jong, au bout du temps additionnel (90’+ 3, 2-1) et propulsé le Barça (1er, 22 points) en tête du classement de la Liga, devant le Real (2e, 21 pts).
À une semaine du Clasico, le champion d’Espagne en titre, battu par le PSG (2-1) puis corrigé à Séville (4-1) avant la trêve, met la pression sur son éternel rival, qui se déplace dimanche (19h00 GMT) à Getafe (11e).
Autres articles
-
Premier League : Haaland offre la victoire à City, Crystal Palace et Bournemouth se neutralisent, Brighton s’impose face à Newcastle
-
Face-à-face Modou Lô et Sa Thiès. : le choc verbal à Montréal, ce samedi
-
PSG : le cadeau improbable reçu par Ousmane Dembélé
-
FC Barcelone : la fronde du vestiaire s’organise contre le match à Miami
-
Hansi Flick va prendre une décision inédite avec le FC Barcelone