Liga : le Real Madrid et l'Atlético à l'arrêt, Bellingham voit rouge

Le Real Madrid, réduit à dix dès la 40e minute après le carton rouge direct donné à Jude Bellingham pour des propos grossiers, a laissé filer de nouveaux points précieux dans la course au titre en Liga sur la pelouse d'Osasuna samedi (1-1) et pourrait voir son rival historique le FC Barcelone le doubler en tête du classement.



Auteur de son 25e but de la saison, le 17e en Liga, Kylian Mbappé avait parfaitement lancé les siens en coupant un centre de Federico Valverde au premier poteau (15e, 1-0), mais il n'a pas pu empêcher la nouvelle contre-performance du champion en titre, qui a connu une après-midi frustrante, marquée par de nouvelles polémiques arbitrales.



La principale a concerné le milieu anglais Jude Bellingham, exclu avant la pause pour avoir proféré, en signe de protestation contre une décision, une injure que l'arbitre a prise pour lui.



"Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit mais c'est comme +joder+ (juron similaire à +putain+ en espagnol)+. (...) Il n'y a pas eu d'insulte, cela peut se voir clairement sur la vidéo, je ne parlais pas en direction de l'arbitre, je me parle à moi-même. C'est un malentendu, il a pensé que je le disais contre lui", s'est défendu Bellingham en zone mixte.



"Je crois que l'arbitre n'a pas bien compris l'anglais. Il lui a dit +fuck off+ et pas +fuck you+. C'est très différent", a lui estimé l'entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse, signifiant que sa star avait bien prononcé un juron, mais pas insulté directement l'arbitre.



La deuxième polémique a eu lieu en seconde période, alors que l'équipe basque poussait pour revenir dans la partie.

Le buteur croate Ante Budimir, fauché dans la surface au moment de frapper par le milieu français Eduardo Camavinga, a égalisé sur un penalty litigieux (58e, 1-1) accordé après l'intervention de la VAR, qui promet aussi de faire parler dans les prochaines heures en Espagne.

Toujours leader (1er, 51 points), le géant espagnol, dont c'est le troisième match sans victoire en championnat, offre une occasion en or à son éternel rival le FC Barcelone (3e, 48 points), qui accueille lundi le Rayo Vallecano, de s'emparer de la première place.



Une situation loin d'être idéale, à quatre jours du barrage retour de Ligue des champions contre Manchester City mercredi, que le champion d'Europe en titre aborde avec un avantage d'un but après sa victoire 3-2 dans les arrêts de jeu à l'aller.



L'Atlético n'en profite pas

Également en infériorité numérique dès la cinquième minute après l'expulsion du jeune Pablo Barrios, l'Atlético Madrid n'a pas su profiter du faux pas de son rival madrilène et a évité de justesse une première défaite de la saison à domicile en arrachant le nul (1-1) en fin de rencontre face au Celta Vigo.



Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le joker norvégien Alexander Sorloth (82e, 1-1) a répondu à l'ouverture du score du vétéran espagnol Iago Aspas, 37 ans, sur un pénalty litigieux concédé par le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand (68e, 1-0).



Un but salvateur pour l'Atlético (2e, 50 points), toujours invaincu à domicile en championnat, mais qui a manqué une occasion en or de doubler le Real (1er, 51 points).



Ces deux matchs nuls pourraient permettre au Barça d'Hansi Flick, revenu dans la course au titre en l'espace de deux semaines, de reprendre la tête du championnat grâce à une différence de buts largement favorable.





