Liga : le Real Madrid vient à bout d’Osasuna et garde espoir pour le titre

Grâce à un grand Vinicius Junior, le Real Madrid s’est imposé dans la douleur sur le terrain d’Osasuna (0-2) ce samedi lors de la 22e journée de Liga. Les Madrilènes reviennent à cinq points du FC Barcelone, qui joue ce dimanche face à Cadix (21h).



Le Real Madrid n’a plus le choix. Distancés par le FC Barcelone (huit points d’écart), les Madrilènes sont maintenant dans l’obligation de réaliser un carton plein d’ici la fin de la saison pour espérer décrocher un 36e titre de champion d’Espagne de leur histoire. Et cet exploit passait d’abord par prendre les trois points ce samedi face à une équipe jamais simple à manœuvrer sur sa pelouse : Osasuna (10e). Malgré les bonnes intentions mises par les Rojillos dans les premières minutes, les Merengues se montraient les premiers dangereux par l’inévitable Vinicius Junior, mais son tir était arrêté de justesse par Sergio Herrera (10e). Les locaux ne tardaient à répondre avec une lourde frappe de Moi Gomez, stoppée par Thibaut Courtois (15e).



Dans une rencontre qui peinait à s’emballer, avec un Real Madrid timide, les hommes de Jagoba Arrasate tenaient tête facilement au dauphin du Barça. Mis à part quelques fulgurances de Vinicius sur son côté gauche, le jeu de la Maison Blanche se montrait beaucoup trop stérile. Et à force de laisser les locaux dicter le rythme du match, les protégés de Carlo Ancelotti se mettaient en danger et la tentative d’Ante Budimir passait tout proche du poteau gauche de Courtois (43e). Dans une première mi-temps hachée par des fautes d’anti-jeu, les deux écuries rentraient au vestiaire dos à dos.



Une fin de match merengue



Les partenaires d’Eduardo Camavinga revenaient en seconde période avec de meilleures volontés, à l’image de ce tir de Rodrygo de peu hors du cadre (47e). Vinicius pensait avoir enfin ouvert le score après un splendide dribble sur le gardien de Pampelune, mais l’attaquant brésilien était signalé hors-jeu (52e). En confiance depuis le début de la rencontre, le numéro 20 madrilène continuait son festival dans la défense gorritxoak, mais butait une fois encore sur Herrera (57e). L’homme en vue du côté d’Osasuna, Gomez, se montrait également très menaçant, mais sa frappe heurtait le poteau (62e). Sans complexe face au club de la capitale espagnole, les coéquipiers de David Garcia maintenaient leur effort avec une volée de Jon Moncayola qui flirtait avec le montant (65e).



Le Real Madrid se procurait une énorme situation à un quart d’heure du terme, mais Vinicius manquait son face-à-face (74e). La délivrance arrivait enfin pour les Merengues, avec le but de Federico Valverde à la finition d’un centre de… Vinicius, encore lui (0-1, 79e). Vini Jr croyait conclure sa magnifique prestation par un but mais celui-ci était une nouvelle fois annulé par la VAR (90e+1). Marco Asensio venait finalement tuer tout suspense dans le temps additionnel en doublant la mise pour les siens (0-2, 90e+2). Un succès qui permet donc au Real Madrid de tenir la cadence du FC Barcelone et de revenir à cinq points des Catalans avant leur confrontation ce dimanche face à Cadix (21h). Osasuna, pour sa part, enchaîne un cinquième match sans victoire et reste dans le ventre mou de la Liga.