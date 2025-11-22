Liga : retour gagnant du FC Barcelone au Camp Nou (4-0)

Le FC Barcelone retrouvait son mythique stade le Camp Nou face à l’Athletic Bilbao à l’occasion de la 13e journée de Liga, ce samedi 22 novembre. Les Catalans ont parfaitement fêté ces retrouvailles avec un large succès 4 buts à 0. Une victoire et la manière.



Le festival barcelonais a débuté dès le début de match. Robert Lewandowski, tout en puissance, a ouvert le score en profitant d’une erreur de main d’Unai Simon (1-0, 5'). Devant au score, les Catalans ont alors tardé à prendre le large. Mais la maladresse des Basques devant le but a empêché le retour des visiteurs au tableau d’affichage. Finalement, juste avant la pause, Torres a logiquement doublé la mise et sérieusement compliqué la tâche des Basques.



Et comme si cela ne suffisait pas, dès le retour des vestiaires, Fermin a donné trois buts d’avance aux siens. Résigné, Bilbao n’a pas caché sa frustration à l’image d’un coup de pied de Sancet sanctionné d’un carton rouge (54').



Torres a bouclé le score en toute fin de match, quelques minutes après le retour de Raphinha sur le terrain, deux mois après sa dernière apparition. La pression est désormais sur le Real Madrid, en déplacement sur la pelouse d’Elche, dimanche soir (coup d’envoi à 20h00 GMT).