Liga : vainqueur à Almería, le Real Madrid continue son sans-faute grâce à un grand Bellingham

Le Real Madrid s’adjuge son deuxième succès en autant de rencontres en allant chercher les trois points de la victoire à Almería (3-1).



Pour le compte de la deuxième journée de Liga, le Real Madrid, vainqueur de l’Athletic Club pour son entrée en lice dans cette nouvelle saison (2-0), se déplaçait encore une fois dans ce début d’exercice, en raison de travaux réalisés au Santiago-Bernabéu. Les Merengues devaient voyager dans le sud de l’Espagne, plus précisément au stade des Jeux Méditerranéens, pour y affronter l’UD Almería, vaincue à domicile par le Rayo Vallecano (0-2). Dans la cage, c’est Lunin qui était préféré à Kepa tandis que Bellingham, quant à lui, était au soutien du duo d’attaque composé de Vinicius Junior et de Rodrygo.





Les locaux surprenaient rapidement le club de la capitale espagnole par l’intermédiaire d’un ancien Madrilène, Sergio Arribas, d’une belle tête pour surprendre le portier ukrainien (1-0, 3e). Pas de quoi décourager les hommes de Carlo Ancelotti, qui profitaient d’un coup de billard dans la surface adverse pour voir Jude Bellingham - sur une action jugée litigieuse par la formation andalouse - remettre les deux formations à égalité (1-1, 14e). Les joueurs en noir continuaient d’imposer leur rythme à une équipe almérienne, qui se réveillait après le but égalisateur.





Sir Jude Bellingham

Dans le temps additionnel de la première période, Toni Kroos faisait trembler les filets d’une reprise puissante, avant de voir son but refusé pour une faute de Dani Carvajal au départ de l’action (45+1e). Au retour des vestiaires, la Casa Blanca poursuivait son ascendant dans cette rencontre, et le confirmait même avec le doublé signe Bellingham. Le milieu de terrain anglais, servi par le superbe long ballon de Kroos, devançait Luis Maximiliano au point de penalty et donnait l’avantage aux siens avant l’heure de jeu (59e). Son troisième but en 2 matches, à la tête du classement des buteurs.



Trouvé par Bellingham dans la surface de réparation, Vinicius Junior faisait le break d’une belle frappe pour nettoyer la lucarne adverse (3-1, 73e). De quoi confirmer le succès madrilène, et ce malgré le sauvetage de l’omoplate signé Maximiliano face à Carvajal (89e). Score final : 3 buts à 1. Le Real Madrid continue son sans-faute en championnat avec sa deuxième victoire en autant de rencontres, pour conforter un peu plus son trône de leader au bout de deux journées. L’UDA, quant à elle, s’incline encore et devra obligatoirement se relancer sur la pelouse de Cadix.