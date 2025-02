Ligue 1 (15e journée en retard) : L’US Gorée chute face à Guédiawaye FC, la course au titre relancée

Grâce à cette victoire, Guédiawaye FC (21 pts+1) rejoint Génération Foot (21 pts+1) à la 5e place du classement. En tête, l’US Gorée (28 points) ne compte plus qu’une petite avance sur son dauphin Wally Daan (27 points) et deux points sur le Jaraaf (3e, 26 points).

En bas de tableau, AS Pikine (15 points) et Jamono Fatick (13 points) occupent respectivement les 14e et 15e places, et se retrouvent en position de relégation à mi-saison.

Résultats 15e journée en retard

Jeudi 27 février 2025

US Gorée / Guédiawaye FC 0-1

Dimanche 23 février 2025

AJEL Rufisque / Oslo FA 2-1

Lundi 17 février 2025

Jaraaf / HLM Dakar 1-2

Dakar SC / Jamono Fatick 1-2

Dimanche 16 février 2025

Casa Sports / US Ouakam 0-0

Samedi 15 février 2025

Teungueth FC / Sonacos 1-1

Linguère / Wally Daan 0-1

AS Pikine / Génération Foot 0-1

