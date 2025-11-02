Ligue 1 : Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur démarrent fort, le Jaraaf accroché pour son entrée en lice

La première journée de Ligue 1 s’est achevée ce dimanche, avec des débuts contrastés : certaines équipes ont peiné à entrer dans la compétition, tandis que d’autres, comme le Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur, ont parfaitement lancé leur saison.



Champion en titre, le Jaraaf a été accroché pour son premier match. Menés au score, les hommes de Souleymane Diallo ont égalisé sur penalty et obtenu le nul à domicile (1-1).



Le Guédiawaye FC a connu une entame difficile, battu 3-1 par Dakar Sacré-Cœur, l’une des deux équipes victorieuses de cette première journée.



L’autre succès est signé du Casa Sports, auteur de la meilleure performance du week-end. Le club de Ziguinchor a largement dominé l’ASC Cambérène sur le score de 4-0.



Les duels Stade de Mbour – Linguère et Sonacos – AJEL se sont conclus respectivement sur des scores nuls 2-2 et 1-1. De son côté, la rencontre AS Pikine – US Ouakam s’est soldée par un 0-0.



Le match d’ouverture, disputé hier, samedi, avait vu Teungueth FC et l’US Gorée se neutraliser (0-0) au stade Ngalandou Diouf.

